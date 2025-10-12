Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) este operațional de azi pe mai multe aeroporturi din România (video)

De duminică, la nivelul Uniunii Europene a fost operaționalizat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES). În România este operaționalizat pe aeroporturi din județele Maramureș, Constanța, Botoșani, Caraș-Severin și Sibiu. În România, EES a fost operaționalizat în mod progresiv la punctele de trecere a frontierei Sighetu Marmaţiei (județul Maramureș), Midia (jud. Constanța), Stânca (jud. Botoșani), Naidaș (jud. Caraș-Severin), și Aeroport Sibiu, urmând ca în următoarele 6 luni să fie extins etapizat și la celelalte puncte de trecere a frontierei. Pentru fiecare cetățean NON-UE, sistemul înregistrează data și locul de intrare și ieșire, colectează date alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) și calculează automat durata șederii legale.