Blocurile din Borșa reabilitate termic oferă condiții moderne de trai

30 de familii din blocul C11 de pe Strada Ștrandului din Borșa trăiesc, acum, cu adevărat acasă. După ani de așteptări și speranțe, locuințele lor au fost reabilitate la standarde europene, oferindu-le confortul și siguranța pe care le meritau.

Blocul, aflat în Cartierul Râturi, a fost modernizat cu ajutorul fondurilor europene prin PNRR, la fel ca celelalte șase blocuri din vecinătate. Acum, între zidurile renovate, oamenii își pot construi liniștiți viitorul. De asemenea, blocurile 112C și 112B de pe strada Pieței și-au încheiat transformarea. După luni de muncă și așteptare, alte 32 de familii se bucură acum de locuințe cu adevărat primitoare – mai călduroase, mai eficiente și mult mai frumoase. Reabilitarea, realizată cu sprijinul fondurilor europene, tot prin programul PNRR, nu înseamnă doar fațade noi și facturi mai mici – ci mai ales un trai mai demn, mai confortabil și mai sigur pentru borșeni.