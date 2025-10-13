Cinematograful Dacia din Baia Mare va arăta spectaculos după modernizare

Săptămâna trecută s-a dat ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare, consolidare și modernizare a unei clădiri emblematice a orașului nostru. Este vorba despre Cinematograful Dacia. După finalizare proiectului, obiectivul va arăta deosebit.

Proiectul prevede, în primul rând, consolidarea clădirii și refacerea arhitecturii și a fațadei inițiale, așa cum a fost concepută ea inițial, în 1967. La interior va fi amenajat un spațiu modern cu echipamente performante, un ascensor panoramic din sticlă și toate condițiile necesare pentru a găzdui proiecții de film, spectacole, conferințe și evenimente comunitare de anvergură. Sala mare va fi dotată cu gradene retractabile și va avea o capacitate totală de 661 de locuri, dintre care 330 în gradena inferioară și 331 în cea superioară. Vor fi amenajate, de asemenea, spații pentru ateliere, o zonă de restaurante la parter și la etajul al treilea, precum și terase exterioare cu peste 100 de locuri. Proiectul include și montarea unui sistem de panouri fotovoltaice. Contractul de execuție semnat zilele trecute este în valoare de aproape 40 de milioane de lei cu TVA inclus. Valoarea totală a investiției este însă de peste 70 de milioane de lei, dintre care mai mult de 52 de milioane provin din fonduri guvernamentale, prin Programul de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat al Ministerului Dezvoltării, iar restul, de aproximativ 17 milioane de lei, reprezintă contribuția de la bugetul local al primăriei. Termenul de execuție este de 24 de luni, însă constructorul a precizat că va face tot posibilul să finalizeze lucrările mai repede.