Lista investițiilor în lucru în Maramureș, tot mai firavă

Nu, nu e iarna de vină, așa cum obișnuia. Să oprească investițiile, din cauza vremii nefavorabile. E situația economică a țării. În Maramureș, merg din inerție câteva investiții sau genuri de investiții, restul…cam stau. Nu arătăm pe nimeni cu degetul, ideea e că nici vecinii noștri nu sunt mai aspri.

La modul neoficial, sunt oprite din lipsa banilor investițiile și deconturile prin Salingy, AFM, CNI, mai merg de la sine câteva prin PNRR. Investițiile în rețele de gaz, altele decât cele făcute direct de firme, stau. Cele în rețele de apă/canal, în Baia Mare și-n câteva locuri, au mai mers din inerție, cât au mai putut firmele să lucreze din fonduri proprii, „pe așteptate”. Știm, nu povestim povești: investițiile se fac cu bani ai firmelor băgați în materiale de construcții, iar primăriile fac deconturi periodice cu Guvernul și apoi cu firmele. Când lanțul acesta se rupe, e dezastru și vă amintim PNDL1, când s-au făcut dinspre Guvern deconturi în batjocură, de 10.000 lei, de au falimentat firme pe capete. Așa se face că avem acum lucrări la pasarelele de intrare în Baia Mare, la podul de peste Tisa, la parcurile industriale. Nici vorbă de centuri sau drumuri noi. Dar se mai repară drumuri ici-colo. Stagnează și depozitele ecologice de gunoaie, cele voluntare CAV, sunt făcute și fără dotări. Dar arată din ce în ce mai bine depozitul de la Sârbi-Fărcașa, văzut de 2 zile. Nu la fel putem spune de barajul și acumularea Runcu, unde anul trecut s-a ajuns cu construcția la nivelul drumului și de-atunci… pauză. Nu decopertare, drumuri, tehnologia aferentă.

Dar cum stau vecinii noștri? Autostrada Transilvania din Sălaj nu e gata și nu va fi repede, se lucrează și nu prea. Drumul județean Satu Mare Pomi e în lucru, dar parcă nu mai ambalează motoarele ca la început. Drumul Rapid Baia Mare-Satu Mare-Vaja va deveni probabil o legendă precum tunelul pe sub Gutâi. La Cluj, barajul de acumulare unde cică mergeau banii ce nu ajungeau la Runcu e „pă nicări”, cum se zice la noi în Ardeal. Bistrița are o groapă de gunoi la câțiva metri de râul cu același nume, cu zeci de mii de tone atârnând deasupra apei la Bistrița, Beclean și Sângeorz Băi. Podul de la Dej se reabilitează cu viteză de melc, mai bine făceau unul nou. Așa se face că trebuie să avem răbdare. Și să ne uităm cu speranță spre banii europeni…