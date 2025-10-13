Modernizări la Liceul Teoretic Leöwey Klára din Sighetu Marmației

La Liceul Teoretic Leöwey Klára din Sighetu Marmației, tocmai au fost finalizate lucrările de reabilitare a grupului sanitar ce deservește clasele de gimnaziu.

Investiția, în valoare de câteva zeci de mii de lei, a fost asigurată din bugetul local, iar rezultatul este unul care răspunde nevoilor elevilor și cadrelor didactice, oferind condiții moderne și decente pentru toți cei care învață și lucrează în această unitate de învățământ.