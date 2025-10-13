Număr record de cupluri la ”Nunta de Aur” din acest an

Cuplurile băimărene care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsătorie au fost aniversate de către autoritățile locale. La eveniment au participat 115 cupluri, un număr record de când se organizează evenimentul. Organizatorii le-au pregătit o mulțime de surprize seniorilor orașului, care reprezintă un exemplu demn de urmat pentru noi toți. Cuplurile s-au simțit minunat, având parte de muzică bună, atmosferă relaxantă, bucate alese, iar la final un tort, diplome și premii. În semn de recunoștință “pentru tot ce ne-au învățat și continuă să ne învețe”, autorităţile băimărene le-au oferit câte o diplomă și un dar în valoare de 1.500 de lei.