S-a inaugurat Centrul PET-CT din Seini

Bolnavii de cancer scapă de deplasări și primesc servicii mai performante

La Seini a fost inaugurat de curând Centrul PET-CT, care va oferi bolnavilor de cancer din județ șansa de a beneficia de tratamente performante mult mai repede. Nevoia pentru acest tip de aparatură a fost una stringentă în Maramureș, după cum a precizat și directorul Casei de Asigurări de Sănătate, Adrian Mădăras.

”Inaugurarea Centrului PET-CT nu este doar un eveniment festiv, ci o dovadă concretă a faptului că dialogul constructiv și dedicarea pot accelera accesul pacienților la servicii medicale de vârf. În urmă cu doar opt luni, în luna februarie 2025, am lansat un apel în spațiul public, semnalând imperativul înființării unui centru de tomografie cu emisie de pozitroni (PET-CT) în județ. Iată că, astăzi, acea vi­ziune se materializează într-o unitate funcțională, un pas hotărât către diagnosticarea precoce și precisă a bolnavilor oncologici, oferind șansa unui tratament mai rapid și mai eficient. Centrul PET-CT din Seini este primul furnizor de servicii medicale de înaltă performanță de tomografie cu emisie de pozitroni (PET-CT) din județul Maramureș, completând astfel infrastructura medicală de excelență”, a declarat Adrian Mădăras.

Practic, pacienții oncologici vor scăpa de drumurile spre alte județe din țară.

”Pentru beneficiarii Programului Național de PET-CT, această facilitate înseamnă mai mult decât o simplă investigație – înseamnă timp câștigat în lupta cu boala și reducerea deplasărilor către alte județe. Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș a susținut constant dezvoltarea serviciilor medicale performante. Astăzi, acest centru devine un simbol al dialogului constructiv dintre instituțiile publice și profesioniștii din domeniul medical. Pentru noi, cei care gestionăm fondurile publice de sănătate, este dovada că parteneriatul public-privat poate genera beneficii directe pentru comunitate. Drumul nostru nu se oprește aici. Continuăm să investim în accesul echitabil la servicii medicale moderne, în digitalizarea proceselor și în consolidarea încrederii între asigurat și sistemul de sănătate”, a mai precizat Adrian Mădăras, directorul general al CAS Maramureș.