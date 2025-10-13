Situație incertă privind restul iazurilor din Maramureș

Dacă în cazul iazului de la Tăuții de Sus, Ministerul Economiei a acordat fonduri pentru ecologizarea sa, în cazul celorlalte halde de steril din Maramureș situația rămâne incertă. Ministrul Economiei, Radu Miruță, aflat în vizită în Maramureș, a precizat că, pentru început, dorește să vadă dacă acele iazuri conțin sau nu metale prețioase care merită să fie procesate. Abia după aceea se va lua o decizie.

”Am cerut instituțiilor statului niște date concrete, despre care unii spun că nu le au sau nu vor să le dea, pentru a vedea cu adevărat dacă se justifică reprocesarea acelor iazuri pentru a valorifica ce este în iazuri și pentru care poate tehnologia de acum 20 de ani nu permitea. După ce vom primi aceste date, se va lua o decizie dacă mai merită să fie procesate sau se trece direct la ecologizare. Dacă se procesează, tot cu ecologizare se va finaliza. A ecologiza acele iazuri nu este o opțiune, este o obligativitate a statului român”, a declarat Radu Miruță.