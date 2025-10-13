Târnosirea bisericii din Trestia, Protopopiatul Lăpuș

Duminică, 12 octombrie 2025, când se citește pericopa evanghelică cu pilda semănătorului, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a binecuvântat credincioșii din Parohia Trestia, Protopopiatul Lăpuș, unde a târnosit biserica, a sfințit o Sfântă Cruce la intrarea în curtea bisericii, un lumânărar și clopotnița nouă, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură, preot paroh Cornelius Mădălin Fangli.

„Am poposit duhovnicește în localitatea Trestia din Protopopiatul Lăpuş, care face parte din comuna Cerneşti, o comună cu peste 3.000 de locuitori. Localitatea are ceva peste 500 de locuitori, din care 386 sunt ortodocși, și au o biserică binecuvântată, care este monument istoric de pe la 1868, are 157 de ani, pe care au înțeles, deoarece a fost într-o stare de degradare foarte avansată, puțin s-a putut păstra din ea, și au reușit să facă o restaurare integrală, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Biserica propriu-zis este ca o biserică nouă, totul s-a restaurat, de la exteriorul ei, dren, alei, schimbarea exteriorului și a culorii exteriorului, acoperișul, învelișul bisericii a fost schimbat, apoi în interior s-a padimentat cu granit, s-a așezat o catapeteasmă nouă, monumentală, s-a reorganizat Sfântul Altar, propriu-zis s-a păstrat din monumentul vechi piatra din care este alcătuită Sfânta Masă, care este foarte importantă, e o mărturie a ceea ce au făcut cei de dinaintea noastră. S-a reorganizat Sfântul Altar și s-a executat o pictură minunată, de același pictor care a lucrat și la Târgu Lăpuș, în biserica nouă, și lucrează la Catedrala Noastră Episcopală „Sfânta Treime” și la Mănăstirea Scărișoara Nouă, Alexandru Săsărman. O pictură minunată, pe un fond crem, pictură luminoasă, așa cum sunt Sfinții lui Dumnezeu, plini de lumină la chip și la privire, pentru că ne transmit binecuvântarea cerească și lumina Preasfintei Treimi prin prezența lor în Sfintele Biserici. Am venit cu bucurie ca să binecuvântăm lucrările, este o clopotniță nouă, lumânărar nou, au făcut lucruri impresionante pentru o comunitate de 380 de persoane. Părintele Cornelius Mădălin Fangli, care păstorește aici de 25 de ani, nu s-a grăbit să facă slujba de sfințire pe etape de lucru, ci a vrut să fie toate terminate. Și iată cât de frumos și minunat lucrează Dumnezeu prin slujitorii Săi și prin credincioșii Săi. Sigur că împreună a pus umărul și primăria, autoritățile locale, primarul Mircea Deac este un primar profund creștin și este atașat de valorile bisericii noastre și toate acestea împreună le-am binecuvântat astăzi și dăm slavă lui Dumnezeu și Sfinților Săi. Am dat și cel de-al doilea hram cu ocazia târnosirii, pe lângă hramul istoric „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, am dat și cel de-al doilea hram, „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, ca să aibă posibilitatea să facă un hram de vară. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și apreciem și prețuim, așa cum am făcut-o și la sfârșitul Sfintei Liturghii. Prețuim munca Părintelui Cornelius Mădălin Fangli și a credincioșilor și ne minunăm de cât de frumos lucrează Dumnezeu și își face lucrarea în lume prin cei ce îl iubesc, prin cei ce Îl mărturisesc și prin cei ce Îi slujesc cu fidelitate și slujesc cu loialitate și fidelitate sfânta și dreapta credință ortodoxă strămoșească.”

Slujba de târnosire

În perioada 1975-1979, Sfânta biserică a fost renovată parțial, sub păstorirea Părintele Gheorghe Roman, fiind resfințită, în 23 septembrie 1979, de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofil Herineanu, Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului, înconjurat de un sobor de preoți, în prezența unui imens număr de credincioși.

Slujba de târnosire a fost necesară, deoarece din anul 2000, de când a fost numit preot aici, ca paroh, Părintele Cornelius Mădălin Fangli, s-au executat lucrări prin care a fost restaurată integral Sfânta biserică: astfel, s-au executat: renovarea pereților interiori ai sfântului locaș prin vopsirea cu vopsea lavabilă albă, spălarea picturii, renovarea catapetesmei prin vopsire cu bronz auriu a ramelor Sfintelor Icoane; învelirea cu tablă de aluminiu de 0,5 mm a turnului principal, confecționarea și montarea unei cruci de inox și construirea unei lemnării; întocmirea proiectului de renovare a exteriorului sfintei biserici, construirea pridvorului, înălțarea zidurilor și executarea unui trotuar cu rigolă în jurul bisericii; renovarea structurii de lemn a acoperișului, modificarea și acoperirea cu tablă de inox de 0,5 mm; renovarea exteriorului, care cuprinde: curățarea pereților, tencuirea și vopsirea cu lavabilă, înălțarea pereților și zidirea unor ocnițe, turnarea fundației în jurul bisericii, executarea unui trotuar cu rigolă de scurgere și pridvor în fața sfântului locaș, placarea fundației cu piatră de la Blidari, a pridvorului și în jurul ferestrelor, confecționarea a 11 ferestre din lemn exotic ,,meranti”, având geam termopan cu vitralii și confecționarea a trei uși din lemn de stejar; turnarea și achiziția unui clopot de 515 kg; întocmirea proiectului de construcție a clopotniței și construirea ei; confecționarea acoperișului și acoperirea cu tablă din aluminiu de 0,4 mm și confecționarea unei Cruci din inox; achiziția și montarea ușii și a ferestrelor din termopan la clopotniță și tencuirea pereților; automatizarea celor cinci clopote; construirea unei anexe de zid lângă lemnărie, achiziționarea unei centrale termice pe lemn și a trei termosuflante; renovarea întregului interior al bisericii și pregătirea pentru pictura integrală.

Renovarea efectuată în ultima perioadă a cuprins: placarea boltei cu material izolant și tencuirea acesteea, tencuirea pereților, refacerea integrală a rețelei electrice, construirea unui nou balcon, turnarea pardoselii cu armătură metalică, renovarea cămăruțelor, introducerea încălzirii în pardoseală și placarea ei cu gresie; realizarea lucrărilor de hidroizolație, cuprinzând tăierea pereților cu fir diamantat, introducerea unei membrane, decuparea pereților exteriori până la piatră și tencuirea acestora cu tencuială de asanare; finisarea pereților bisericii și a clopotniței cu tencuială decorativă silicată; placarea fundației bisericii și a clopotniței cu piatră naturală de „Bloaja”, montarea glafurilor și realizarea arcadelor la geamuri; confecționarea unui gard de lemn la balcon; realizarea catapetesmei, a două axionițe și a unui alt mobilier din lemn de tei și sculptarea în lemn de stejar a unui număr de 33 de scaune; pictarea integrală a interiorului, executată în tehnica „al secco”, în valoare de 199.278 lei, de către pictorul Alexandru Săsărman, pictarea pridvorului și a icoanelor de pe catapeteasmă; realizarea icoanelor în mozaic ale Sfinților Apostoli Petru și Pavel, pe fațada bisericii, și a Sfintei Cruci pentru masa Sfântului Altar; achiziționarea de acoperăminte pentru Sfânta Masă, dvere, precum și alte veșminte; instalarea unui candelabru central și a corpurilor de iluminat; zidirea unui lumânărar, pavarea curții și a trotuarului din jurul bisericii; întabularea proprietăților Sfintei biserici, cât și alte lucrări.

Slujba de sfințire a fost făcută cu respectarea strictă a tuturor tipicurilor: sfințirea exteriorului și a icoanelor de acolo prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, însoțite de rugăciunile de sfințire, ungerea cu Sfântul și Marele Mir a picturii interioare, a catapetesmei, a Sfântului Altar și a picturii din întreg interiorul, a proscomidiarului, spălarea Sfintei Mese, construite la data zidirii bisericii, cu aghiazmă și apă de trandafiri, punerea în piciorul Sfintei Mese, pe pat de nisip foarte uscat, a Sfintelor Moaște ale Sfântului Filipos de la Niculițel și a Documentului de Sfințire, și sigilarea lui cu ceară topită, punerea în cele patru colțuri ale Sfintei Mese a icoanelor celor patru Sfinți Evangheliști, care au răspândit Sfânta Evanghelie în cele patru zări, încreștinând pământul, icoane confecționate din granit, ca să țină cât piatra, și sigilate apoi cu ceară topită, după care a fost pus giulgiul, din pânză albă, precum a fost pus în mormântul Mântuitorului Iisus Hristos, Sfânta Masă simbolizând Mormântul Mântuitorului, iar peste giulgiu două acoperăminte de înfrumusețare. Pe Sfânta Masă au fost puse Sfântul Chivot, Sfântul Antimis, Sfânta Evanghelie, două cruci de binecuvântare, două sfeșnice și Sfânta Cruce Mare de lângă Sfântul Altar.

Cu ocazia târnosirii, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a dăruit bisericii hramul istoric vechi, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, precum și un hram nou, de vară, „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul slujitor a fost alcătuit din Arhim. Ghelasie Maxim, de la Mănăstirea Rohia, Protos. Serafim Bilț, de origine din satul vecin Ciocotiș, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpușului, Protos. Ioil Nicoară, Mănăstirea Dealu Mare, Protos. Visarion Gherman, de la Mănăstirea din Șatra, Pr. Cornelius Mădălin Fangli, paroh, Pr. Cristian Pop din Răzoare, Pr. Ciprian Bud din Fânațe, Pr. Ioan Pălincaș din Măgureni, Pr. Ioan Sălnicean din Brebeni, Pr. Augustin Tuns din Ciocotiș, Pr. Vasile Tuns din Cernești, Pr. Aurelian Thira din Inău, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, consilier eparhial cultural, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Sulițanu, manager Diac. Dănuț Silviu Pop, iar la priceasnă a cântat solista Diana Borodi din Iadăra.

Dintre oficialități s-au rugat împreună cu soborul și credincioșii prefectul Florian Sălăjeanu, absolvent de Teologie, deputat Crina Chilat, fiică a comunei, primarul Mircea Deac, vicepreședintele Vlad Duruș al Consiliului Județean Maramureș, fostul senator Dan Ivan, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș Radu Trufan, fostul primar Nelu Șovre, Adrian Dobrican, consilier județean și alții.

Cuvântul de învățătură

Un vast și cuprinzător cuvânt de învățătură despre Evanghelia zilei a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, care a încălzit atmosfera puțin cam răcoroasă de toamnă.

Distincții

Cei care au contribuit la renovarea integrală a bisericii au fost distinși.

Preotul paroh Cornelius Mădălin Fangli a fost hirotesit iconom stavrofor, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce pectorală.

Primarul Mircea Deac a fost distins cu Medalia Omagială „Preot Nicolae Gherman”.

Consiliul Parohial a primit Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul”.

Cântărețul și fătul bisericii Vasile Danciu a primit Ordinul Omagial „Preot Nicolae Gherman”, iar Virgil Danciu, fost epitrop, a fost distins cu Ordinul Omagial ”Justinian Arhiepiscopul” pentru laici.

Diplome omagiale au primit senatorul Dan Ivan, viceprimarul Gavril Danciu, Nelu Șovre, fost primar în perioada 2012-2016, binefăcătorii Gavril Leș, Răducu Pop, Onuț Danciu, Gheorghiță Danciu, Dragomir Danciu, Adrian Danciu, Gavril Danciu, Vasile Danciu, Aurelia Danciu, Ana Boga, Ovidiu Simion, Iustin Marc, Valentin Horgoș, pictorul Alexandru Săsărman și alții.

Preot paroh Cornelius Mădălin Fangli: „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, ca să ne bucurăm și să ne veselim pentru ea. E aceasta o zi sfântă pentru comunitatea noastră. Este o zi de mare bucurie, prin prezența Preasfințitului Părintele nostru Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în parohia noastră. Preasfinția Sa a sfințit Sfânta biserică, a săvârșit Sfânta Liturghie și ne-a adus în dar cel de-al doilea hram al bisericii noastre, pe „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Timp de 25 de ani slujesc în această parohie, am făcut împreună cu bunii mei credincioși și diferite lucrări administrative de renovare și de înfrumusețare a Sfintei biserici, atât la interior, cât și la exterior.

Nădăjduim, cu ajutorul lui Dumnezeu, să reușim să facem și alte lucrări. Mai avem mult de lucrat și îi încredințez și nădejduiesc cu ajutorul lui Dumnezeu pe toți păstoriții mei că și de acum înainte voi fi așa cum am fost până acum.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”