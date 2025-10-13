Tinerii nu s-au înghesuit să îşi caute un loc de muncă la bursa dedicată lor

Între ţările Uniunii Europene, România are cea mai mare rată a şomajului în rândul tinerilor, peste 26%. În acest context, se derulează constant proiecte şi programe care vin în sprijinul integrării pe piaţa muncii a acestei categorii de persoane. La nivel naţional, vineri, 10 octombrie, s-a desfăşurat Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi. În Baia Mare, evenimentul a avut loc la Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu”.

Din păcate, interesul tinerilor s-a dovedit a fi scăzut. Cel puţin în prima oră a derulării bursei, absolvenţii nu au fost vizibili, participanţii fiind în general de vârsta a doua. La eveniment au putut participa şi persoanele cu dizabilităţi. Angajatorii au fost şi ei surprinşi de numărul mic al tinerilor veniţi la bursă, dar surpriza a fost la fel de mare şi în cazul celor veniţi să îşi caute un loc de muncă. Participanţii s-au dovedit a fi interesaţi mai cu seamă de obiectele promoţionale oferite de angajatori decât de oferta joburilor.

Oficialii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş spun că prin acest eveniment au încercat să îi motiveze pe tineri să vină înspre angajatori. “Avem de-a face cu Generaţia Z. Particularitatea lor este curajul. Încercăm să scoatem la lumină acel curaj de a fi cât mai activi pe piaţa muncii, să vină cât mai mult spre angajatori”, a punctat directorul executiv al AJOFM Maramureş, Oana Oşanu.

În ce priveşte particularitatea actualei ediţii, Oana Oşanu a subliniat că trebuie remarcat faptul că “cererea reală de forţă de muncă vine în special din zona operatorilor, a tehnicienilor şi a muncitorilor calificaţi ceea ce înseamnă că industria locală este motorul economiei judeţului. Prin această bursă nu oferim doar locuri de muncă, oferim şi întâlniri directe între tineri şi angajatori. Creăm acel spaţiu al dialogului, al cunoaşterii reciproce, în care tinerii se pot descoperi, pot descoperi ceea ce caută şi competenţele pe care şi le-au dezvoltat pot să le fructifice”.

La Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenţi, agenții economici au pus la dispoziție 215 locuri de muncă, iar în urma interacțiunilor directe, 180 de persoane au fost selectate în vederea încadrării în muncă. De asemenea, au fost prezenți reprezentanți de la Centrul Militar Județean Maramureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” Maramureș pentru a oferi informații și detalii despre oportunitățile de recrutare pentru soldați gradați și militari.