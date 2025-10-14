„Eter și materie” – Expoziție personală a artistei Elisabeta Vasvari la Baia Mare

Baia Mare găzduiește în această perioadă expoziția „Eter și materie”, semnată de Elisabeta Vasvari, o prezență distinctă în peisajul artistic contemporan românesc și internațional.

Evenimentul are loc într-un spațiu alternativ – Mazo Coffee, pe Bulevardul Independenței nr. 4A – și propune o întâlnire inedită între arta vizuală și spațiul cotidian. Într-un ambient relaxat, lucrările artistei creează o atmosferă contemplativă, în care publicul este invitat să exploreze granița subtilă dintre concret și imaterial.

O pictură care respiră – între fragilitate și vibrație

Lucrările artistei Elisabeta Vasvari conturează un univers plastic delicat, dar tensionat, construit din straturi de transparență și densitate. Picturile oscilează între transparență și densitate, între fragilitate și forță.

Ele nu ilustrează, ci transforma materia in vibrație vizuală, invitând privitorul să trăiască imaginea ca pe o stare. Abordarea sa se înscrie în registrul abstracției conceptuale, punând accent pe gest și energie, pe percepție și prezență.

„Lucrările sale emană energii subtile care depășesc reprezentarea, invitând privitorul să perceapă pictura ca prezență și experiență sensibilă”, notează curatoarea expoziției, Elena Petrovan.

O artistă cu ecou internațional

Elisabeta Vasvari s-a remarcat printr-un parcurs artistic solid, cu expoziții personale și de grup în Cluj, București, Hunedoara, dar și în centre culturale internaționale precum Istanbul și Londra. Lucrările sale au fost apreciate pentru rafinamentul limbajului vizual și profunzimea expresiei abstracte.

Un moment de referință în cariera sa a fost participarea la Bienala de Artă de la Plovdiv, Bulgaria, unde a fost selecționată și susținută de Muzeul de Artă Modernă și Contemporană MAMCO, sub coordonarea criticului și curatorului Pavel Șușară.

O experiență artistică în mijlocul orașului

Expoziția „Eter și materie” poate fi vizitată pana pe data de 31 Octombrie si este o invitație la reflecție, la încetinire, la contemplare – într-un oraș cu o tradiție artistică aparte.