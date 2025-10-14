Grad scăzut de asigurare a locuințelor în unele comune din Maramureș

Cetățenii au obligativitatea, conform legii, să încheie o poliță PAD – Contract de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale. Însă foarte puțini o și fac, mai ales în zona rurală.

Un exemplu concludent este dat de UAT Coltău: ”În momentul de față, mai puțin de 25% dintre locuințele din Comuna Coltău sunt asigurate împotriva dezastrelor naturale. Asta înseamnă că, în cazul unui cutremur, al unei inundații sau al unei alunecări de teren, trei din patru gospodării nu ar beneficia de niciun sprijin financiar pentru a-și repara locuința. Într-un context în care fenomenele meteo extreme sunt tot mai frecvente și mai imprevizibile, această lipsă de protecție devine nu doar o vulnerabilitate, ci și un pericol real pentru familiile din comunitate. Legea obligă fiecare proprietar să încheie o poliță PAD – o asigurare minimă care acoperă strict dezastrele naturale. Costul este redus, iar beneficiile sunt esențiale. În lipsa acestei polițe, nici bugetul local, nici cel de stat nu pot acoperi daunele. Mai mult, neîndeplinirea obligației legale poate atrage amenzi între 100 și 500 lei. Dincolo de obligație, însă, rămâne o întrebare simplă: ce facem mâine, dacă locuința noastră este afectată grav și nu avem cum să o reparăm? Vă încurajăm să tratați acest pas nu ca pe o formalitate, ci ca pe un gest de responsabilitate față de familie și viitor”, a explicat Lajos Cendes – primar al comunei Coltău.