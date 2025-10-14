Lucrări de punere în siguranță a terenului afectat de prăbușire la Coștiui

Au început lucrările de stabilizare și de punere în siguranță a terenului afectat de prăbușire în zona fostei mine vechi de sare Ferdinand, din localitatea Coștiui, a anunțat prefectul Florian-Valeriu Sălăjeanu, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș.
„Pentru prevenirea evoluției fenomenului de instabilitate a zonei, experții au propus efectuarea de studii, măsuri și de lucrări tehnice, respectiv monitorizarea permanentă a terenurilor și a construcțiilor din zonă. În prima fază s-a procedat la curățarea și pregătirea pentru lucrări a perimetrului). S-au efectuat lucrări pentru excavarea controlată a materialului existent în zona conului de surpare pentru a preveni infiltrațiile de apă. A fost montat cofrajul din plăci metalice și a fost turnată placa din beton armat ce asigură rezistența la solicitările mecanice și reduce riscul de reactivare a procesului de scufundare”, a spus prefectul de Maramureș.
În zona de protecție a drumului județean 186A vor fi construite, pe ambele laturi șanțuri betonate, cu îmbinări etanșe pentru colectarea și dirijarea apelor către zone de evacuare sigură și cu reducerea riscului de infiltrare a acestora în terenul de la suprafață. Lucrările de reabilitare a drumului județean prevăd „construirea unui zid de sprijin, pe latura adiacentă conului de scufundare, cu rol de barieră mecanică împotriva eventualelor deplasări laterale ale terenului”.

