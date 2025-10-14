Maramureșul are doar 133 de paturi pentru îngrijiri paliative

Segmentul de îngrijiri paliative este în continuă dezvoltare în Maramureș, însă în continuare nevoia pacienților este mult mai mare față de oferta disponibilă.

La nivel de județ avem doar 133 de paturi pentru îngrijiri paliative, unde există contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș. În Baia Mare avem 25 de paturi în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie, 12 la Euromedica Hospital și 10 la Fortis Diagnosis Center. În județ, sunt 10 la Spitalul de Psihiatrie din Cavnic, 40 de paturi la Centrul Medical Cătălina și 36 la SIM Cronic Clinic Vișeu de Jos.