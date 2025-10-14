Ministerul Economiei pune condiții pentru a preda Primăriei Baia Mare clădirea Remin

În vizita sa în Maramureș, ministrul Economiei, Radu Miruță, a precizat că-și dorește ca situația fostului sediu Remin să fie rezolvată la modul real. Clădirea se află într-o stare destul de avansată de degradare și riscă să devină o ruină, chiar în centrul municipiului reședință de județ.

„Cu privire la ce se întâmplă la Remin. Acolo a fost o stagnare destul de periculoasă în deciziile trecute, s-a schimbat acum o săptămână administratorul special, pentru că aceasta este pârghia ministerului. A fost pus un specialist al ministerului, care are ca obiectiv transmis din partea mea deblocarea situației de la Remin. Am fost și eu și am văzut fostul sediu de la Remin.

E păcat, indiferent cui ar aparține clădirea, că-i a ministerului sau a primăriei, este o clădire a statului român și filozofia mea este că dacă trebuie să dai ceva, pentru că nu este capacitate suficientă pentru a fi gestionat, dă-l acolo unde este garanție că se poate face ceva. Am discutat și cu directorul Remin, chiar în fostul birou din acea clădire, care nu arată așa de rău ca altele din țara asta și va face o analiză cu care va veni la minister, pentru a vedea cum arată datele. Remin are o datorie de vreo 597 milioane de lei. Trebuie să identificăm care sunt pașii pentru ca acea clădire să-și recapete funcționalitatea. Dacă primăria se poate ocupa, vedem dacă cu adevărat se fac pași în acest sens. Eu am nevoie să văd ce se va face cu banii care se primesc. Nu voi muta nicio piesă pe tabla de șah până nu va exista un plan cu un cap și o coadă”, a declarat ministrul Economiei.