Problemele Direcției Silvice Maramureș, în atenția guvernanților

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost la finele săptămânii trecute în Maramureș. De pe agenda ei de lucru nu a lipsit întâlnirea cu silvicii maramureșeni.

Astfel, la Direcția Silvică Maramureș a avut loc o întâlnire cu directorul instituției și cu șefii de ocoale silvice din județ. Au fost expuse multe idei bune, care se vor regăsi în măsurile ministeriale viitoare. A fost o discuție directă, fără ocolișuri, despre problemele din sistem: birocrația excesivă, posturi fără utilitate, lipsa de personal în teren și, din păcate, cazuri în care oameni certați cu legea au ajuns să conducă structuri silvice. Diana Buzoianu a spus limpede că niciun om performant nu își va pierde locul de muncă, dar că va pune capăt privilegiilor și imposturii, ceea ce deja se întâmplă la nivel național. „Vor rămâne în sistem cei care apără pădurea, nu cei care doar plimbă hârtii sau reprezintă interese politice ori, mai grav, ale mafiei lemnului”. De asemenea, a fost apreciată deschiderea șefilor de ocoale, care au venit cu idei concrete pentru eficientizarea activității. Reforma nu trebuie impusă arbitrar de la București, ci construită împreună cu oamenii care cunosc cel mai bine realitățile din teren. Nu în ultimul rând, s-a analizat situația ocoalelor unde au fost sesizate probleme de corupție. S-a discutat și despre criterii clare de performanță, evaluări obiective și eliminarea oricăror persoane cu condamnări din structurile silvice ale statului.