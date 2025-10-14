Proiectele culturale din Sighetu Marmației, dezbătute la minister

Reprezentanții Primăriei Sighetu Marmației s-au întâlnit cu cei ai Ministerului Culturii. Pe agenda discuțiilor au figurat proiectele culturale ale municipiului.

”Am avut o întâlnire constructivă la Ministerul Culturii cu secretarul de stat Bulcsú Koppány Ötvös, în care am discutat despre proiectele și inițiativele culturale ce vor marca un moment deosebit pentru Sighetu Marmației. În 2026, orașul nostru va sărbători 700 de ani de atestare documentară, eveniment cu o mare încărcătură istorică și culturală, care va constitui un punct de referință în istoria noastră. Am subliniat importanța susținerii acestui proiect, emblematic nu doar pentru Sighet, ci și pentru întreaga regiune”, a explicat Vasile Moldovan, primarul din Sighetu Marmației. De asemenea, el a discutat despre stadiul proiectelor Muzeului Maramureșean, care au un rol esențial în conservarea și promovarea patrimoniului local. S-au abordat și alte teme relevante pentru dezvoltarea culturală a municipiului, precum consolidarea infra­structurii culturale și găsirea unor noi surse de finanțare pentru proiectele viitoare.