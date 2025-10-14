Un microbuz școlar, executat silit în Șieu

Comuna Șieu trece printr-o situație financiară extrem de dificilă, cu popriri pe conturile primăriei impuse de executori judecătorești pentru datorii mai vechi. Din păcate, nu este singurul UAT din Maramureș aflat într-o astfel de situație. Mai multe administrații locale se confruntă cu executări silite dispuse de instanțe pentru sume neachitate din anii anteriori. Șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea, a semnat zilele trecute o situație revoltătoare. „Un executor judecătoresc din Maramureș a decis să execute silit bunurile primăriei, iar printre acestea s-a numărat și microbuzul școlar, un vehicul mai vechi, primit de la Ministerul Dezvoltării în 2017, folosit zilnic pentru transportul copiilor la școală. Și vreau să transmit un avertisment foarte clar: dacă se va mai încerca punerea sechestrului pe un microbuz electric obținut prin fonduri europene, Consiliul Județean Maramureș se va implica direct și vom formula toate plângerile legale necesare împotriva unui asemenea act abuziv. Un microbuz școlar nu este un bun de executat, ci un simbol al dreptului fiecărui copil la educație. Să pui sechestru pe un astfel de vehicul înseamnă să lovești nu o primărie, ci o întreagă comunitate! Și nu vom permite acest lucru”, a fost semnalul de alarmă tras de președintele Consiliului Județean Maramureș.