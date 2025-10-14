Valorificarea patrimoniului Remin, în atenția guvernanților

Primarii maramureșeni din fostele comunități miniere s-au văzut, săptămâna trecută, cu doi miniștri implicați direct în problema Remin. Edilii au ridicat, pe lângă problema iazurilor de decantare ce poluează nonstop, și pe cea a activelor companiei de pe raza UAT-urilor pe care le conduc.

Asta din cauză că imobilele aparținătoare Remin zac în paragină, se degradează accentuat, pun în pericol cetățenii și blochează dezvoltarea comunităților, dar nu pot fi puse în valoare. ”Am avut o întâlnire de lucru cu Diana Buzoianu, ministrul Mediului și cu Radu Miruță, ministrul Economiei, pe tema ecologizării iazului de decantare de la Bozânta Mare, cel mai mare iaz de acest tip din România, aflat pe raza orașului Tăuții-Măghe­răuș. Am primit asigurări din partea celor doi miniștri că problema iazului de decantare de la Bozânta Mare va fi tratată ca o prioritate strategică, în contextul în care problemele de mediu sunt implicit probleme de sănătate publică. În cadrul întâlnirii, am discutat și despre identificarea unor soluții privind gestionarea patrimoniului REMIN SA, aflat pe teritoriul orașului Tăuții-Mă­gherăuș. Este necesar ca terenurile și clădirile aflate în proprietatea acestei companii să poată fi reabilitate și puse în valoare, astfel încât ele să contribuie la dezvoltarea comunității. În mod contrar, acestea vor rămâne spații abandonate sau chiar surse de risc pentru populație, odată cu degradarea lor”, a declarat Marinescu Dumitru, edilul din Tăuții-Măgherăuș. În situația respectivă mai sunt însă și alte comunități precum cele din Baia Mare, Cicârlău, Cavnic sau Borșa.