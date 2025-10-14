Zile dedicate Poeziei și Credinței (Desești, 18 – 19 octombrie)

18-19 octombrie 2025 sunt zile dedicate Serilor de poezie, Cuvântului și Credinței, tradițiilor și rădăcinilor satului. Cu hramul bisericii monument UNESCO – Sfânta Paraschiva. Marcate de slujba de pomenire a scriitorilor care ne privesc printre stele, ceremonia de înmânare a Marelui Premiu „Nichita Stănescu”.

Pe covorul de iarbă, în curtea casei părintești a lui Gheorghe Pârja s-au scris și s-au spus atâtea cuvinte despre cuvânt, poezie și poeți! Cu parfum de pancove și plăcinte, de nuci și mere. O ceremonie intrată în tradiție, care demonstrează, prin vreme, cât de mult unesc cuvintele. De la poeții consacrați, la liceeni de la cenaclul Voci Eminesciene, din Baia Mare. De la poeți din România, la cei din Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Serbia.

Și ce putere are Cuvântul! Și ce lumină are Credința! Și ce bine le stă, împreună, Poeziei și Credinței. Nici nu e de mirare că la una dintre ediții, când a fost alături de noi, PS Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Spaniei și Portugaliei, a concluzionat: A fost atâta lumină că m-am simțit ca într-o biserică! Mulțumiri celor care argumentează cât de important este să călătorești pe stânca de granit a credinței și nu pe nisipul mișcător al iluziilor deșarte! Cuvântul e putere și Credința e lumină!

Duminică, Liturghia pentru Hramul Bisericii Monument UNESCO adună în jurul bisericii sute de oameni, din toate colțurile Maramureșului și din țară.

Toamna, credința și poezia ne cheamă să pășim pe covorul de iarbă! Să ne gândim la Nichita Stănescu, să citim poezie, să vorbim despre puterea cuvintelor și lumina credinței, să căutăm soluții pentru regenerarea satelor, să nu ne uităm tradițiile și rădăcinile… În 18 octombrie 2025, când Deseștiul va fi, pentru a 46-a oară, o agora a poeziei, invitat de onoare este scriitorul Gheorghe Mihai Bârlea.

18 și 19 octombrie sunt zile pline de cuvinte alese, de lumină, de culoare, de bucurie! Cu mult efort! Satul are nevoi multe! Are nevoie și de modele!

Program

• Sâmbătă, 18 octombrie

Ora 15 – La Biserica Monument UNESCO, slujba de pomenire pentru scriitorii trecuți în veșnicie.

Ora 15,30 – Decernarea Marelui Premiu „Nichita Stănescu” al Serilor de poezie de la Desești – Curtea Casei părintești a lui Gheorghe Pârja

Ora 17,00 – Dialoguri interactive: Puterea Cuvântului, Lumina Credinței și Cronica Satului – Căminul cultural.

• Duminică, 19 octombrie

Ora 9,30 – Slujba Utreniei

Ora 10,30 – Sfânta Liturghie de Hramul Bisericii Monument UNESCO .

Să stăm împreună și să ducem mai departe lumea satului!