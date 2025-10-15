A apărut CRONICA SATULUI DESEȘTI

Pusă sub egida Asociației Culturale „Nichita Stănescu” și a Parohiei Ortodoxe Desești, revista CRONICA SATULUI DESEȘTI a ajuns la numărul 19. Un număr care adună gânduri și fapte, colaboratori de prestigiu, personalități din țară și din afara ei.

Paginile revistei te răsfață cu editorialul semnat de Gheorghe Pârja și Cuvântul Pastoral al preotului Ioan Ardelean, cu ideile academicienilor Ioan Aurel Pop și Nicolae Breban, cu gândurile poeților, scriitorilor și artiștilor plastici care au lăsat urme la Desești – de la Nichita Stănescu, la Nicolae Breban, Laurențiu Ulici, Adam Puslojic, Nicolae Dabija, Ana Blandiana, Adrian Alui Gheorghe, Nichita Danilov…

Reportajele semnate de Monica Dana Cândea, Andrei Făt, Dana Buzura Gagniuc, Măriuca Verdeș, Vasile Marina, din Ujgorod, Ucraina, Ioan Dragoș întregesc orizontul lărgit al satului românesc, istoria și spiritul Deseștiului. Iar jurnalul de șantier vorbește despre proiectele generoase derulate de Parohia Ortodoxă. Fie că vorbim despre Centrul de zi Sfinții Brâncoveni, Taberele de Artă și Solidaritate, Satul Copilăriei, cu Centrul multifuncțional medical, pentru persoanele în vârstă sau Centrul cultural-sportiv pentru copii, tineri și toți cei ce au nevoie de cultură, tradiție și sport, sub semnătura preotului Ioan Ardelean. Revista include și Sfatul avocatului, dar și un remember Doru Dragoș, ale cărui imagini au colorat paginile Cronicii satului Desești.

Ca de fiecare dată, Tunde Pecsi realizează o elegantă ținută grafică, iar Tipografia Eurotip rămâne prietenul Deseștiului.