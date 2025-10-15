A început restaurarea uneia dintre cele mai vechi clădiri monument istoric din Baia Mare

S-a semnat contractul de execuție pentru lucrările de restaurare a Casei Iancu de Hunedoara, anunță Primăria Baia Mare. Aceasta se alătură astfel altor clădiri monument istoric ce au intrat într-un proces de restaurare completă, fiind salvate de la distrugere.

„Una dintre prioritățile pe care mi le-am asumat a fost să readucem la viață locurile și clădirile care dau identitate și frumusețe orașului nostru. Și rezultatele, cu toate că nu multă lume a crezut în ele, deja se văd. Casa Pocol e în curs de restaurare, Piața Revoluției e în plin șantier, de curând am dat startul lucrărilor la Piața Universității, am semnat contractul de execuție pentru reabilitarea Cinematografului Dacia și am obținut finanțarea pentru reabilitarea Teatrului Municipal. Toate în curs de câteva luni. Cu toate acestea am fost întrebat de multe ori ce facem cu clădirile istorice din Centrul Vechi, multe dintre ele ajunse într-o stare vizibilă de degradare. Pe de o parte, nu e o situație pe care putem să o rezolvăm peste noapte. Pe de altă parte, însă, suntem ho­tă­râți să găsim soluții, iar astăzi facem un prim pas în această direcție: restaurăm una dintre cele mai vechi clădiri din municipiul Baia Mare, Casa Iancu de Hunedoara, construită în urmă cu mai bine de 5 secole! Atunci când am demarat procedura de achiziție pentru proiectarea și execuția lucrărilor am spus clar că, dacă până când vom finaliza această procedură nu vom găsi axe de finanțare prin care să susținem acest proiect, ne asumăm să îl realizăm din bugetul local. Și asta facem”, a spus Doru Dăncuș, primarul de Baia Mare. Lucrările sunt complexe și vizează consolidarea și restaurarea completă a clădirii, cu respectarea formei, proporțiilor și detaliilor arhitecturale originale. Se vor reface integral șarpanta și planșeul din lemn, se vor consolida pereții, bolțile și arcele afectate de degradări, iar fațadele vor fi reabilitate integral. Acoperișul va fi reconstruit în totalitate, păstrând proporțiile și estetica inițială, cu învelitoare din țiglă ceramică tip solzi și tablă din cupru.

Valoarea contractului este de aproape 4,9 milioane lei fără TVA, iar termenul de proiectare și execuție este de 26 de luni începând de acum.