ACS Fotbal Feminin a pierdut și pe teren, și la „masa verde”

Este cât se poate de evident faptul că ACS Fotbal Feminin va lupta în acest sezon pentru menținerea în eșalonul secund. Cel puțin asta spun rezultatele de până acum și poziția din ierarhie, Eșecuri pe linie în cele patru etape scurse și preluarea „lanternei roșii” în Seria 2 a Ligii 2. Duminică, în etapa 5, „domnițele râului” au pierdut și confruntarea decisivă pentru retrogradare din deplasare cu ACS Atletic Drobeta – 2-1 (1-1), iar o retrogradare este tot mai plauzibilă în acest moment.

Cu un lot lipsit total de experiență, dar și cu un buget insuficient pentru a finaliza campionatul, ACS Fotbal Feminin s-a văzut condusă din minutul 11, în urma golului semnat de Daria Găman. Speranțele unui rezultat favorabil se reaprind în tabăra băimăreană după ce Patricia Zdroba egalează în minutul 21, scor consemnat și la jumătatea derbyului pentru supraviețuire. Daria Gă­man avea să-și readucă colege în avantaj imediat după reluare, în minutul 51, și cum până la final tabela rămâne neschimbată, Atletic Drobeta câștigă trei puncte care probabil vor conta decisiv în tentativa menținerii în eșalonul secund.

Cum un necaz nu vine niciodată singur, trebuie să mai spunem că meciul dintre Universitatea Craiova și ACS Fotbal Feminin Baia Mare s-a aflat luni, 13 octombrie, pe masa membrilor Comisiei de Disciplină și Etică din cadrul Federației Române de Fotbal. Conform oficialilor clubului băimărean, acest meci ar fi fost reprogramat pentru luna noiembrie a acestui an. Însă se pare că acesta a fost omologat cu scorul de 3-0 pentru Universitatea Craiova, iar clubul băimărean s-a ales și cu o penalitate de 3.000 de lei. Motivul real al acestei decizii constituie neprezentarea echipei noastre la acest joc, iar decizia este una conformă cu regulamentele în vigoare.

ACS Fotbal Feminin Baia Mare: Gherghelaș – Samok, D. Pop, L. Pop, Gulin, I. Pop, Circiu, Asăujan, Jurju, Zdroba, Buftea (C). Antrenor: Robert Mezei.

Rezultate etapa 5: ACS Atletic Drobeta – ACS Fotbal Feminin Baia Mare 2-1; ACS Roma Florin Pădurean – Universitatea Craiova 1-7; AFC ASA Târgu Mureș – ACS Campionii Fotbal Club Argeș 2-1; AFC UTA Arad – Asociația Athletic CS United Bihor 6-1; AFC Hermannstadt – ACS Academia de Fotbal Florești 3-1.

Program etapa 6: Duminică, 19 octombrie, ora 11.00: ACS Atletic Drobeta – ACS Roma Florin Pădurean (ora 10.00); ACS Fotbal Feminin Baia Mare – ACS Academia de Fotbal Florești; Asociația Athletic CS United Bihor – AFC Hermannstadt; ACS Campionii FC Argeș – AFC UTA Arad; Universitatea Craiova – AFC ASA Târgu Mureș.