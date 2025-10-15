Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, reprezentat cu succes la Festivalul de Filosofie

La evenimentele din perioada 10-11 octombrie din cadrul Festivalului de Filosofie desfășurat la Facultatea de Filosofie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, elevele Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare s-au prezentat admirabil.

Astfel, la secțiunea Dezbateri elevi, Avram Cristina, Rusu Raisa (din clasa a XI-a E) și Zah Mara (din clasa a XII-a B) au obținut votul favorabil al juriului pentru o argumentare bine întemeiată și expusă cu mult entuziasm despre faptul că democrația poate rezista dezinformării digitale și postadevărului. La secțiunea Concurs de pledoarii ale studenților și elevilor, eleva Drăgan Maria (din clasa a XI-a E) a obținut Mențiune, cu o susținere bine documentată și structurată, pe tema „Te face adevărul liber?” Elevele au fost pregătite de profesoarele Alina Dorle și Nadia Andreica.