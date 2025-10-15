Cursuri de biologie în Centrul Judeţean de Excelenţă

Liceul „Ep. Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare, filială a Centrului Județean de Excelență Maramureș, a găzduit ceremonia oficială de deschidere a cursurilor de Biologie destinate elevilor din clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a.

Evenimentul se înscrie în cadrul programelor educaționale menite să stimuleze pasiunea tinerilor pentru biologie, să stimuleze spiritul științific și să pregătească elevii pentru competițiile regionale și naționale din domeniul științelor vieții. Reprezentantul conducerii liceului și cadrele didactice au subliniat că această inițiativă nu este doar o pregătire pentru competițiile din domeniul Biologie, ci și o experiență educațională integratoare. Activitățile formează elevii pentru gândire critică, rigurozitatea metodologică, perseverența în investigare și colaborarea interdisciplinară – abilități esențiale pentru excelența academică. Se va pune accent pe în­vă­țarea activă, pe proiecte de cercetare simple, dar semnificative, și pe dezvoltarea gândirii științifice încă din primii ani de gimnaziu.