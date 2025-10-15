Favoritele au confirmat și în etapa 6

Academia Recea, Bradul Vișeu de Sus și FC Șișești rămân cu punctaj maxim și după etapa 6 a Ligii 4. Campioana en-titre a câștigat derbyul din deplasare cu Avântul Bârsana, formația din Vișeu de Sus a învins tot în deplasare, la Atletic Lăpuș, iar FC Șișești s-a impus într-un meci cu șapte goluri la Prosport Fărcașa.

Rezultate etapa 6: AFC Atletic Lăpuș – CSO Bradul Vișeu de Sus 0-2 (0-1); ACS Avântul Bârsana – CS Academica Recea 1-2 (1-1); ACS FC Suporter Baia Mare – ACS Remeți 7-0 (4-0); CS Zorile Moisei – ACS Salina Ocna Șugatag 2-0 (0-0); CS Prosport Fărcașa – CS FC Șișești 3-4 (1-2); ACS Recolta Săliștea de Sus – ACS Iza Dragomirești 3-1 (1-0); CS Progresul Șomcuta Mare – CSO Minerul Baia Sprie 4-1 (2-0).

Clasament: 1. Academica Recea – 18 p (31-3); 2. Bradul Vișeu de Sus – 18 p (32-6); 3. FC Șișești – 18 p (19-9).