Foamea de lemn de foc, omniprezentă în Maramureș

Nu există vreo zonă împădurită, vreo rută pe care să nu vezi la acest moment exploatări fores­tiere, fie ele parchete legale, ciupituri, curățări de margini de drum. E perioada în care gospodarii se pregătesc cu lemne de foc pentru iarnă, cererea crește, la fel și prețurile. Chiar și-n cel mai ascuns loc din Maramureș se taie lemn și se cară… fiecare cu ce poate. O veste bună, în peisajul dat, este reabilitarea drumului forestier ce dă de pe județeanul ce duce între Câmpul Tătaru și Izvoare, spre Baia Mare, urcă spre Poiana lui Dumitru, cu coborâre spre Blidari – Firiza. Rămâne de văzut dacă el va fi deschis sau închis cu bariere, pentru ca anii trecuți, din cauza presiunii celor de mai sus, a căutătorilor de lemn gratis, era săpat șanț adânc peste drum pe acea rută, ca să nu se treacă.