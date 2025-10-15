Noile platforme digitalizate de colectare a deșeurilor din Baia Sprie intră în funcțiune

Primăria Baia Sprie anunță toți cetățenii din Baia Sprie și Tăuții de Sus, care locuiesc la blocuri, că începe distribuirea cardurilor de acces la noile platformele moderne, amplasate în ultimul timp în oraș. Aceste ecoinsule vor înlocui treptat sistemul actual de colectare, prin containere și igluuri.

Distribuirea cardurilor se va face la sediul Direcției de Lucrări Publice Baia Sprie (peste pod de fostele garaje, pe strada Ștefan cel Mare) începând de astăzi, 15 octombrie, între orele 7.30 – 15.00. Pentru a intra în posesia cardurilor, beneficiarii vor trebui să se prezinte la locația menționată, cu actul de identitate. Fiecărui apartament îi va fi alocat câte un card, ridicarea acestuia putând fi făcută de oricare dintre membrii majori din apartament. Odată cu cardul, cetățenii vor primi un pliant și informații privind funcționarea noilor echipamente. Cardul este valabil doar la platforma la care vi se va comunica că sunteți arondați, el nu poate fi folosit la alte platforme.