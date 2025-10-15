Proiectele ce vor transforma radical orașul Târgu Lăpuș

O delegație a Primăriei Târgu Lăpuș a fost prezentă, zilele trecute, la Cluj-Napoca. Maramureșenii s-au întâlnit cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest.

În cadrul întrevederii au fost stabilite principalele proiecte strategice care vor sta la baza noii Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană a orașului. Astfel, printre acestea se numără: Coridorul de mobilitate Nord-Vest – construirea variantei ocolitoare pentru descongestionarea traficului rutier; Modernizarea pieței agroalimentare din Târgu Lăpuș, precum și Parc agrologistic și cooperativă agricolă pentru produse alimentare. Alte proiecte se referă la Regenerarea urbană – amenajarea incintelor și a spațiilor/ clădirilor publice, precum și la Creșterea eficienței energetice a locuințelor colective din zona centrală. În plus, se dorește și Amenajarea autogării și a depoului pentru autobuze pe teritoriul orașului, realizarea unei Parcări modulare, sau amenajarea unei zone de agrement și promenadă pe albia râului Lăpuș, în zona lacului Lighet și Cheile Lăpușului. Prin aceste proiecte, orașul Târgu Lăpuș își propune să devină un model de comunitate modernă, sustenabilă și conec­tată la valorile sale locale.