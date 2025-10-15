Sărbătoarea Colegiului Naţional „Dragoş Vodă”

Ziua Colegiului Național „Dragoș-Vodă” din Sighetu Marmației a fost marcată vineri, 10 octombrie, prin două lansări de carte și un moment muzical susținut de Trupa Anturaj.

Au fost prezentate volumele „Libelula” de Doina Gecse Borgovan și „Generații față-n față” de Brîndușa Oanța, în prezența editorului Ion Mariș. Evenimentul a reunit elevi, profesori și iubitori de literatură într-o atmosferă de creativitate și colaborare.