Un an turistic, revitalizat miraculos, la Ocna Șugatag

Ofertanții de turism nu erau foarte optimiști la mijlocul anului acesta, se arăta a fi dezastruos. Cu luna iulie ploioasă. Dar cu august și septembrie superbe, situația s-a schimbat, ne spune primarul Ioan Oanea. „Imaginați-vă că într-un weekend am avut 2000 de intrări la bazinele și piscinele din Ocnă! Până și stațiunea, modernizată, a avut turiști cum n-a avut de o mulțime de ani”. Satul rustic Breb a rămas însă interesant de-a lungul anului, și datorită manifestărilor ce au prins cheag acolo, festivalurilor.