Conducerea Consiliului Județean Maramureș susține că după mai bine de 30 de ani de la promisiunea celorlalți șefi ai administrației maramureșene privind reabilitarea completă a Văii Izei, acum acest obiectiv va deveni realitate. Recent, în prezența primarilor de pe Valea Izei, a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru reabilitarea DJ 186 Vadu Izei – Oncești – Nănești – Bârsana.
Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, în cadrul proiectului Maranord, are o valoare de 53,5 milioane lei (fără TVA), iar durata totală a contractului este de un an de la emiterea ordinului de începere a proiectării. Durata efectivă a lucrărilor va fi de 230 de zile. Echipa care va lucra pe acest drum este aceeași care a reabilitat și sectorul Baia Sprie – Bârsana.
„Primii pași mari i-am făcut în mandatul meu anterior când, alături de echipa Consiliului Județean Maramureș am reușit să obținem finanțări și să modernizăm o mare parte din Valea Izei și Valea Ruscovei. Astăzi, continuăm ceea ce am început și mergem până la capăt: am semnat contractul de proiectare și execuție pentru reabilitarea DJ 186 Vadu Izei – Oncești – Nănești – Bârsana, ultimul tronson de 13,3 km, prin care întreaga Vale a Izei va fi reabilitată în totalitate”, a precizat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.
Valea Izei, reabilitată complet
Conducerea Consiliului Județean Maramureș susține că după mai bine de 30 de ani de la promisiunea celorlalți șefi ai administrației maramureșene privind reabilitarea completă a Văii Izei, acum acest obiectiv va deveni realitate. Recent, în prezența primarilor de pe Valea Izei, a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru reabilitarea DJ 186 Vadu Izei – Oncești – Nănești – Bârsana.
Mda Zetea, proiectul a fost realizat de Ionel Bogdan, tu finalizezi doar formalitățile. Lasă vrăjeala!