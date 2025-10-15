Zilele Culturii Germane, la Colegiul „Mihai Eminescu”

Zilele Culturii Germane au fost marcate de elevii Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Baia Mare printr-o serie de activităţi educative menite să le dezvolte cultura generală şi creativitatea, toate sub semnul interdisciplinarităţii şi al interculturalităţii.

Astfel, în timpul orelor de limba germană, elevii s-au familiarizat cu obiective turistice din Germania, au aflat curiozităţi despre personalităţi germane din diverse domenii şi şi-au testat cunoştinţele prin jocuri interactive.

În cadrul orelor de educaţie muzicală, s-au realizat audiţii din compozitori germani celebri, clasici şi contemporani, dezvoltându-se abilităţile artistice ale elevilor. (prof. Andreicuţ Alina), iar în orele de filosofie elevii au fost provocaţi la o incursiune ȋn spaţiul ideatic al unor filosofi germani de marcă (prof. Buda Claudia, prof. Szebeni Laura).

Sub ȋndrumarea prof. Ciolte Daniela, elevii au descoperit personalitatea matematicianului Carl Friedrich Gauss şi contribuţiile semnificative ale acestuia ȋn domeniu.

Interferențele literare au fost evidenţiate de prof. Inceu Sanda pornind de la biografia şi opera autoarei Herta Müller.