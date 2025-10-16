322 locuri de muncă disponibile în Maramureș

Se caută: agenţi de curăţenie, ajutoare bucătari, ambalatori manuali, brutari, bucătari, confecționeri, conducători auto, electricieni, îngrijitor copii, îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară, lăcătuși mecanici, lucrători bucătari, lucrători comerciali, lucrător gestionar, manipulanți mărfuri, mecanici auto, mecanici utilaje, muncitori necalificați, strungari, tapiţeri, tâmplari universali, vânzători, dar și asistent farmacist, asistent medical generalist, arhitect clădiri, director restaurant, geografi, ingineri, manager achiziţii, peisagist, proiectant arhitect.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262227.821, e-mail ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (52):

• agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport (1)

• femeie de serviciu (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide (8)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (21)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (7)

• muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje (1)

• muncitor necalificat în industria confecţiilor (5)

• muncitor necalificat în silvicultură (1)

• muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (3)

• spălător vehicule (3)

Studii gimnaziale – Școala Generală (134):

• ajutor bucătar (2)

• ajutor ospătar (4)

• ambalator manual (11)

• brutar (1)

• bucătar (2)

• confecţioner-asamblor articole din lemn (5)

• confecţioner prelucrător în industria textilă (10)

• croitor (5)

• femeie de serviciu (5)

• frezor universal (1)

• gestionar depozit (1)

• îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară (1)

• lucrător comercial (2)

• lucrător pensiune turistică (6)

• mecanic întreţinere şi reparaţii din industria textilă, confecţii şi încălţăminte (1)

• mecanic utilaj (1)

• montator subansamble (10)

• operator fixator textile (5)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator la maşină de etichetat (1)

• ospătar (chelner) (1)

• peisagist (floricultor) (2)

• strungar la maşini de alezat (1)

• sudor (2)

• şef linie fabricaţie (1)

• tapiţer (25)

• tâmplar universal (16)

• tehnician instalaţii în construcţii (1)

• ucenic (1)

• vânzător (9)

Studii liceale – Liceu de specialitate (30):

• animator socioeducativ (1)

• brutar (1)

• contabil (1)

• expert în egalitate de şanse (1)

• lucrător comercial (2)

• mercantizor (1)

• operator la maşini de inscripţionat (9)

• operator la maşini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator presă de transfer termic (10)

• tehnician echipamente de înregistrare imagine şi sunet (1)

• tehnician mecanic (1)

• vânzător (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (49):

• agent servicii client (1)

• alipinist utilitar (3)

• amanetar (1)

• ambalator manual (2)

• brutar (1)

• bucătar (2)

• casier (6)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• conducător auto transport rutier de persoane (1)

• confecţioner, prelucrător în industria textilă (1)

• femeie de serviciu (1)

• gestionar depozit (1)

• îngrijitor de copii (1)

• lucrător comercial (7)

• manager de întreprindere socială (1)

• manipulant mărfuri (1)

• operator ghişeu birouri de schimb (1)

• operator introducere, validare şi prelucrare date (1)

• referent de specialitate marketing (1)

• secretar notariat (1)

• specialist marketing (2)

• supraveghetor jocuri (cazino) (1)

• şef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• vânzător (6)

Studii Profesionale – Învăţământ complementar de ucenici (6):

• lăcătuş mecanic (2)

• recepţioner de hotel (1)

• strungar universal (1)

• sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector (2)

Studii Profesionale – Școală Profesională (29):

• agent de vânzări (1)

• ajutor bucătar (1)

• asistent medical generalist (1)

• dulgher (exclusiv restaura­tor) (1)

• electrician pentru utilizarea energiei electrice (3)

• electromecanic (1)

• fierar betonist (1)

• infirmier/infirmieră (1)

• îngrijtoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară (1)

• lăcătuş mecanic (1)

• lucrător comercial (1)

• lucrător gestionar (1)

• manipulant mărfuri (2)

• maseur (1)

• mecanic auto (1)

• mecanic utilaj (5)

• operator la maşini-unelte cu comandă numerică (1)

• ospătar (chelner) (1)

• strungar la strung carusel (1)

• vânzător (1)

• zidar rosar-tencuitor (1)

Studii Profesionale – Învăţământ special (2):

• mecanic auto (1)

• tâmplar universal (1)

Studii Postliceale (6):

• asistent farmacist (1)

• asistent medical generalist (2)

• montator subansamble (1)

• vânzător (1)

Studii Universitare (14):

• arhitect clădiri (1)

• asistent manager (1)

• director restaurant (1)

• inginer construcţii civile, industriale şi agricole (1)

• inginer electroenergetică (2)

• inginer energetică industrială (1)

• manager achiziţii (1)

• organizator producţie (1)

• peisagist (1)

• proiectant arhitect (1)

• şef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• tehnician mentenţă electromecanică – automatică echi­pamente industriale (2)

• tehnician prestaţii vehicule (1)