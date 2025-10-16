APIA a finalizat controalele aferente și pregătește demararea plăților

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că a finalizat cu succes toate activitățile de control aferente Campaniei 2025, respectiv controlul clasic pe teren și controlul prin monitorizare a suprafețelor.

La nivel național, în cadrul controlului clasic, au fost verificați toți fermierii incluși în eșantionul de control, respectiv 10.085 de exploatații agricole din sectorul vegetal, totalizând o suprafață de 1.399.367 hectare și 318.347 parcele controlate la fața locului. Inspectorii APIA au depus eforturi susținute, inclusiv în zilele de weekend, pentru respectarea termenului limită de 10.10.2025, stabilit prin Procedura Operaținală privind Controlul Clasic pe Teren – Campania 2025, astfel încât Campania de plăți în avans să poată demara la timp. În paralel, controlul prin monitorizare, desfășurat pe baza imaginilor și datelor satelitare obținute de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus, a vizat un număr de 688.804 fermieri cu 5.591.760 parcele (culturi) controlate. Rezultatele indică un procent de 98,46% parcele conforme (codificate „verde” în sistemul de monitorizare), ceea ce demonstrează eficiența utilizării noilor tehnologii de imagistică în vederea stabilirii eligibilității parcelelor agricole declarate în cererile de plată.

La acest moment, APIA se află în procesarea rapoartelor de control în sistemul informatic, pentru a demara Campania de plată în avans începând cu data de 16 octombrie 2025.