Consultații oftalmologice gratuite în Săcel

Vineri, 17 octombrie, o echipă de ingineri optometriști se va afla în comuna Săcel, în intervalul orar 09:30 – 17:00, pentru a oferi consultații oftalmologice gratuite și pentru a prelua comenzi de ochelari, la cerere. Programul este următorul: între orele 09:30 – 12:00, echipa de optometriști și laboratorul mobil se vor afla în zona Primăriei, iar între orele 12:00 – 17:00, echipa de optometriști și laboratorul mobil se vor deplasa pe străzile din comună. „Pentru programări la domiciliu, persoanele interesate pot suna la numărul de telefon 0728945793 Cosmin. De asemenea, se pot cumpăra ochelari, după consultație”, spun reprezentanții Primăriei Săcel.