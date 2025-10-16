Azi, 16 octombrie, de la ora 19, Teatrul Municipal Baia Mare invită publicul la spectacolul muzical „De-conectat… ca prin magie”, regia muzicală Călin Ionce. Scenografia este semnată de Mihai Vălu. Invitatul special este umoristul Sorin Tănase, unul dintre cei mai apreciați umoriști ai României. Formatul „De-conectat” este conceput ca o oază artistică, decuplată de la stresul și agitația cotidiană, un loc în care îți dorești cu adevărat să fii. Spectacolul se joacă la Sala Studio și durează 90 de minute. Prețul biletelor: 25 lei (întreg) și 15 lei (redus).