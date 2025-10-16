Debut nefast în grupele EHF European League

• Rukometno Drustvo LL Grosist Slovan – CS Minaur Baia Mare 35-29 (20-15) •

CS Minaur Baia Mare a debutat cu o înfrângere în grupele EHF European League. Marți seara, în Hala Tvoli din Ljubljana, echipa noastră a cedat cu 35-29 (20-15) în fața campioanei Slovaciei, Rukometno Drustvo LL Grosist Slovan, într-un meci în care favorita a câștigat pe merit.

Minaur a fost depășit în unele momente de miza jocului, poate a fost și tracul debutului într-o competiție de o asemenea anvergură, dar a arătat în partea secundă și că este capabil să joace de la egal la egal cu un adversar mult mai bine cotat.

Nu putem să nu scoatem în evidență faptul că antrenorul Nuno Farelo a riscat în anumite momente, prin introducerea multor tineri în teren, care s-au descurcat excelent, semn că Minaur are viitor, aspect scos în evidență și de comentatorii de la Digi Sport.

Minaur s-a aflat la conducerea meciului doar primele două minute, când a condus cu 0-1 și 1-2, în rest întâlnirea a aparținut campioanei din Slovacia, o echipă mult mai experimentată și cu jucători cu o cotă de piață evident peste a jucătorilor noștri. Slovan a jucat atât de bine în prima parte încât s-au desprins la opt goluri – 19-11 (26), diferență redusă până la minus cinci la finalul primelor 30 de minute – 20-15.

Nuno Farelo a adus schimbări semnificative la pauză, concretizate în jocul echipei noastre din partea secundă. Minaur a fost mult mai compactă în defensivă, blocând excelent culoare spre poarta noastră, iar în ofensivă am reușit să o surprindem pe adversară, aspect reliefat și pe tabela de marcaj. În minutul 37 ne-am apropiat la trei lungimi – 22-19, ca mai apoi la două goluri – 22-20 (38), iar în următoarele minute ne menținem aproape de Slovan. Pe final, din minutul 50, probabil din cauza stării fizice, dar și a lipsei de experiență la acest nivel, cedăm în totalitate și campioana Slovaciei se desprinde din nou – 31-25 (53), diferență pe care o vom regăsi și în scorul de la finalul celor 60 de minute – 35-29.

Hala Tvoli din Ljubljana. Spectatori, aproximativ 700. Arbitri: Danielo Bozhinovski și Viktor Nachevski (Macedonia de Nord). Delegat EHF: Mihail Bashev (Bulgaria). Aruncări de la 7 m: 2-2 (toate transformate). Minute de eliminare: 6-6.

Slovan: Bojic (9 intervenții), Panjtar (3 intervenții) – Ljevar 12 (2 din 7 m), Skube 6, Mlivic 5, Cokan 4, Kljun 3, Jovicic 2, Zobec 2, Mehmedcehajic 1, Viscek, Marguc, Brozovic, Grginic, Hrast­nik, Suholežnik. Antrenori: Uroš Zorman (principal), Bratislav Stojmenovic (secund), Morten Seier Larsen (cu portarii).

Minaur Baia Mare: Terekhov (3 intervenții), D. Makaria (2 intervenții) – T. Botea 7, Moldovan 4, Vujic 3, Mollino da Silva 3, Nagy 2, Cumpănici 2, Kotrc 2, E. Pop 2, Fotache 1, L. Sabou 1, Ardelean 1, Barbul 1, Stanciu, Racolța. Antrenori: Nuno Farelo, Mihai Bușecan, Răzvan Pop.

Programul jocurilor din Grupa C:

Marți, 14 octombrie: Granollers – Skanderborg: 26-31; Slovan – Minaur: 35-29

Marți, 21 octombrie: Minaur – Granollers; Skanderborg – Slovan (ora 19.45)

Marți, 11 noiembrie: Slovan – Granollers (19.45); Minaur – Skanderborg (18.00)

Marți, 18 noiembrie: Granollers – Slovan (21.45); Skanderborg – Minaur (19.45)

Marți, 25 noiembrie: Skanderborg – Granollers; Minaur – Slovan (19.45)

Marți, 7 decembrie: Granollers – Minaur; Slovan – Skanderborg (21.45).