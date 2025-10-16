Demersuri pentru un accelerator liniar nou, necesar bolnavilor de cancer

Spitalul Județean de Urgență Baia Mare face eforturi pentru obținerea unui nou aparat performant de radioterapie, pentru a înlocui acceleratorul liniar existent. În momentul de față, aparatura medicală dă semne de oboseală și afectează, mai mult sau mai puțin, tratamentele de care au nevoie bolnavii de cancer.

„În ceea ce privește acceleratorul liniar, acesta are un anumit număr de ani de folosință și se apropie ca timp și ca număr de expuneri care au fost efectuate, de perioada cât poate funcționa. Avem pusă în modalitatea de achiziție și să vedem și posibilitatea de finanțare – probabil prin fonduri de la Ministerul Sănătății – pentru un al doilea accelerator liniar, care cu siguranță va veni în folosul pacienților și terapiilor oncologice. Acceleratorul liniar se folosește, are momente în care într-adevăr mai suferă anumite defecțiuni, dar care cu ajutorul firmei care asigură mentenanță și întreținerea, sunt remediate într-un timp cât se poate de rapid. De obicei, pacienții revin la noi, pentru că perioada de remediere este undeva între 24 și 72 de ore”, a declarat Rareș Pop, managerul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.