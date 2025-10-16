Drumul național 18 rezistă cu stoicism, deși…

S-au făcut lucrări de întreținere pe DN 18, pe muntele Hera, deși se vede clar că e nevoie de o intervenție serioasă. Drumul fusese bine reabilitat cu ani în urmă de una dintre cele mai mari firme de drumuri din România, dar i-a venit vremea unei împrospătări.

Deocamdată, s-a tăiat vegetația de-a lungul drumului, o imagine cu care deja ne-am obișnuit prin Maramureș (deși n-ar trebui), probabil are niște calcule economice sau logice. Frumusețea traversării codrului, inclusiv a pădurii protejate de gorun s-a cam șters, de când cu decopertarea de vegetație, dar e o alegere, probabil logică.