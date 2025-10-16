Finanțarea proiectului pentru noua Secție de paliație de la Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare, în pericol de a fi pierdută

Noua Secție de Îngrijiri Paliative, care se dorea să se facă la Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare, riscă să rămână doar pe hârtie. Investiția, în valoare de peste 12 milioane lei, ar putea fi pierdută din cauza unor probleme la studiul de fezabilitate. Unul dintre consilierii locali spune că o cauză pentru această situație o reprezintă documentația de slabă calitate.

”Un exemplu clar este Secția de paliație a Spitalului de Pneumoftiziologie «Dr. N. Ruşdea», un proiect în valoare de 12.518.699,26 lei, pierdut din cauza unui studiu de fezabilitate neconform. Am atras atenția atât eu cât și alți colegi consilieri, că documentațiile sunt de slabă calitate și că e nevoie de o comisie de specialiști din Primărie care să le verifice înainte de depunere”, a declarat unul dintre aleși.

De cealaltă parte, oficialii Primăriei Baia Mare vin cu o serie de precizări privind acest proiect și spun că se vor face toți pașii posibili, pentru ca noua secție de paliație să devină realitate.

”Proiectul nu a fost declarat neeligibil din cauza punctajului. Dimpotrivă, a obținut un punctaj foarte bun: 83 de puncte. Respingerea vizează conformitatea tehnică a SF-ului, nu calitatea proiectului sau necesitatea investiției. Mai exact, devizul general nu a fost corelat cu devizele pe obiect. Conform documentației, există mai multe devize pe obiect care, însumate, trebuie să corespundă valorii din devizul general. Întocmirea acestor devize pe obiect este responsabilitatea proiectantului, nu a echipei primăriei. Primăria a depus documentația primită de la proiectant, în termenele și condițiile impuse de ghid. În continuare, Primăria Baia Mare va formula contestație și va solicita reevaluarea dosarului, cu corecțiile tehnice necesare. Scopul nostru rămâne neschimbat: obținerea finanțării și realizarea secției de paliație de care comunitatea are nevoie”, a declarat conducerea Primăriei Baia Mare.