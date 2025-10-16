Lucrări de eficientizare energetică la 70 de case din Leordina

Primăria Leordina anunță că s-au început demersurile pentru proiectare și vizite în teren la 70 de gospodării, cu suprafața caselor de până la 130 mp, din comună, care sunt vulnerabile din punct de vedere termic și energetic.

În cadrul unui proiect accesat prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cele 70 de case vor beneficia de lucrări de eficientizare energetică și termică prin aplicarea de panouri fotovoltaice și anvelopare clădire (placare polistiren + decorativ schimbare geamuri uși +izolare în poduri). „Așadar dorim să transmitem tuturor persoanelor eligibile din acest proiect să își golească podurile pentru ca firmele care sunt implicate în acest proiect să poată aplica vată bazaltică aferentă anvelopării. Selecția acestor locuințe a fost făcută în funcție de datele financiare și cadastrale obținute de la instituțiile statului, date care prevăd ca beneficiarii proiectului să nu dețină alte terenuri sau mașini pe numele lor, informații de la Casa de pensii care indică un venit sub medie etc.”, au precizat cei din administrația locală a comunei.