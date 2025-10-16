Mamele de pe Pirită nu mai iau cu asalt serviciul de urgență de la spital

În comunitatea de pe Pirită se fac noi pași spre normalitate. Astfel, avem tot mai multe exemple de mame care merg cu copiii la medicul de familie pentru consulturile medicale, în loc să se prezinte la Unitățile de Primiri Urgențe din cadrul spitalelor. Totodată, Asociația Pirita Children vine în sprijinul acestor mame cu o campanie de strângere de fonduri.

„În ultimii 10 ani, părinții din Pirita au învățat cât de important este să meargă cu copiii la medic, să primească o rețetă și să administreze la timp și corect tratamentul prescris. Din păcate, de multe ori mamele nu au banii necesari pentru a plăti sumele care nu sunt acoperite de asigurarea medicală și starea de sănătate a copiilor se agravează. Asociația noastră a reușit să acorde acest sprijin esențial, care a avut și un rol educativ atât pentru părinți, cât și pentru copii. Acum părinții nu mai abuzează de serviciul de urgență și merg cu programare la medicul de familie, apoi merg la farmacie să scoată imediat medicamentele, iar Asociația noastră plătește lunar sumele care nu sunt compensate”, spun reprezentanții Pirita Children.

Toate aceste schimbări se văd în primul rând în starea de sănătate a copilașilor, care nu mai ajung să sufere de boli cronice. „Impactul asupra stării de sănătate a copiilor este uriaș: copiii nu ajung la boli cronice iar părinții au devenit responsabili cu modul de administrare al medicamentelor. În plus, fondul de medicamente ne permite să avem constant „în casă” medicamente de uz comun care pot ajuta un copil cu durere până ajunge la medic. Ne propunem să adunăm 5000 de lei în fondul de medicamente, care reprezintă rezerva strategică pentru sezonul rece care a început”, mai precizează oficialii asociației. Cei care vor să contribuie financiar pot face acest lucru, cu mențiunea „fondul de medicamente”, la contul IBAN: RO15 RNCB 0182 1673 7833 0001.