Maramureşul, în topul judeţelor cu cei mai mulţi absolvenţi selectaţi de angajatori la bursă

La Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată la nivel național de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost oferite 25.764 de locuri de muncă, cu peste 6.500 mai multe decât cele comunicate preliminar de către angajatori. La nivel naţional, 1.590 agenți economici au răspuns invitației Serviciului Public de Ocupare de a participa la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, aceștia oferind locuri de muncă în diferite ramuri de activitate, atât pentru absolvenți cu studii medii, cât și pentru cei cu studii superioare. Din numărul total de participanți 6.954 de absolvenţi au fost selectaţi în vederea încadrării (81,96% din numărul absolvenților participanți), dublul absolvenților participanți la ediția organizată anul trecut. Cei mai mulţi absolvenţi selectaţi în vederea încadrării în muncă au fost în judeţele: Iași – 410 de persoane, Hunedoara – 275 de persoane, Maramureș – 177 de persoane, Bacău – 152 de persoane, Galați – 150 de persoane, Prahova – 135 de persoane, Timiș – 132 de persoane, Mureș – 119 de persoane. La bursa locurilor de muncă au participat şi 82 persoane refugiate din Ucraina, 10 fiind selectate în vederea încadrării.