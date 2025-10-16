Orașul care nu mai există

La începutul războiului din Ucraina am scris mai multe articole despre acest măcel, care încă mai cutremură lumea. Atunci, în acel februarie sângeros, presa și cancelariile din mai toate țările au căzut la părerea că Rusia a invadat Ucraina. Ceea ce era adevărat. Au început luptele, au murit oameni și au apărut ruinele. S-au format coaliții de amendare a războiului, dar și un eșalon de țări care au tăcut. Încet, încet, chiar în vreme de război, au început să se schimbe rolurile.

Rusia, din agresor, se vrea țară agresată, dar nu a uitat să spună, mai camuflat, de ce luptă în Ucraina. Orice ar spune Putin, scopul războiului este cucerirea de noi teritorii, cu bogățiile lor și porția de slavă istorică pe care și-o dorește. Cu ce preț? Cu prețul morții oamenilor și ruinării așezărilor. Sau cu ștergerea localităților de pe fața pământului. Cum este soarta tragică a orașului Mariinka de lângă Donețk, comentată de agenția Agerpres. Da, orașul Mariinka din Ucraina, cândva plin de viață, a devenit peisaj selenar după luptele dintre armata rusă și cea ucraineană. În așezarea care număra aproape 10 000 de locuitori înainte de invazia ordonată de Vladimir Putin, nu mai este nici o clădire întreagă.

Orașul, aflat în estul Ucrainei, a fost scena unor lupte crâncene, cu trupele rusești defilând pe străzile lui ca învingătoare. Locuitorii au fost uciși, ori au luat calea pribegiei de frica morții și a deportărilor. Nici măcar biserica nu a scăpat de distrugere. Clopotnița a fost lovită de rachete și câteva clopote au fost aruncate pe pământ. Sunt singurele argumente că acolo a fost un locaș sfânt, unde nu cu mult timp în urmă ucraineni și ruși erau împreună la slujbele de duminică, ori la sărbători creștine. Ne-au rămas imagini devastatoare, surprinse de reporteri din întreaga lume, mărturii tragice ale războiului pornit de Putin împotriva Ucrainei, numit de liderul de la Kremlin – de eliberare!?

Orice om de bună-redință, după informațiile vehiculate, vede că invazia rusească poartă amprenta lui Putin. Mai zilele trecute, după atâta vreme de moarte și ruină, fostul cancelar german Angela Merkel dă în vileag o altă variantă. Cică războiul din Ucraina a fost declanșat din cauza statelor baltice și a Poloniei. Cică doamna ar fi vrut ca UE să negocieze direct cu Putin, dar balticii și polonezii s-au opus. Ce știe ea și nu știm noi? Oricum, Mariinka este o dovadă a barbariei războiului, subliniază confrații care au fost la fața locului și au descoperit un caz uluitor.

În orașul care nu mai este, trăiește o femeie, pe numele ei Galina, care a refuzat să plece. Firesc, m-am întrebat cum se încălzește și ce mănâncă supraviețuitoarea? Oameni din așeză­rile vecine, prin voluntari, îi asigură traiul. A improvizat dulapuri din cutii de obuze, a bătut scânduri în loc de geamuri și un culcuș din resturi de haine. Personajul mi-a adus aminte de un titlu al unui volum de versuri al poetului și dramaturgului Matei Vișniec, „Orașul cu un singur locuitor”. Ce premoniție lirică! Mai nou, Galina are în grijă și un bătrân, coleg de clasă cu mama ei decedată. Acesta a plecat în timpul luptelor la rude în Donețk, dar nu l-au primit și s-a reîntors în orașul pustiu pentru a împărți singurătatea cu Galina. Din fericire, Galina îl ocrotește.

Am povestit acest episod, dar în Ucraina sunt sute de cazuri care ilustrează moartea și ruina. Desfigurarea sufletului omenesc. Întrebarea care preocupă – cum se va termina războiul din Ucraina? A dat un răspuns istoricul Niall Ferguson. Poate avea un deznodământ de tip Coreea, cu o linie de demarcație care să separe o cincime din țară, rămasă în sfera de influență a Rusiei. O Ucraină independentă, securizată, ancorată în sfera occidentală. Sau o țară istovită de război, pe fondul erodării masive pentru susținerea Kievului, Moscova va ajunge, la un moment dat, să preia controlul asupra întregului teritoriu. De câte ori vine vorba de un armistițiu, Putin are grijă să precizeze că acest lucru e posibil doar în condițiile în care sunt rezolvate cauzele fundamentale ale conflictului.

Care sunt ele? Răspunsul îl găsim în documentele trimise americanilor în decembrie 2021, în care se cerea retragerea NATO pe aliniamentele dinaintea anului 1997. Istoricul Alexandru Lăzescu spune că în acele documente mai este o solicitare maximală, dar pentru Putin este una minimală, ca Ucraina să fie în întregime în sfera lui de influență, dacă nu chiar și mai mult decât asta, un coridor spre Balcani, prin România și Bulgaria. Așa că europenii au un interes direct să sprijine în continuare Ucraina, din rațiuni de securitate, deși nu putem exclude ipoteza că, dacă America se retrage din conflict, vor fi nevoiți să ajungă la un acord defavorabil cu Moscova, cedând mai mult decât Ucraina.

Multe variante, toate cu răni imprevizibile. Până atunci, oamenii mor de ambele părți și avem pilde negre de genul orașului care nu mai există. Cu numele lui Mariinka. Acum pustiu. Ba mai are doi locuitori.