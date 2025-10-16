Peste 360 de gospodării din Lăpuș vor beneficia de panouri fotovoltaice

Primăria Lăpuș a făcut cunoscut faptul că 369 de familii din comună vor beneficia de instalarea de panouri fotovoltaice și baterii, în cadrul Programului Re Power Eu – un proiect finanțat prin fonduri europene – Next Generation EU.

„Este o bucurie în primul rând pentru toți cei 369 de beneficiari, care prin acest proiect își vor reduce semnificativ cheltuielile pentru tot ce înseamnă consum de energie electrică, cât și pentru întreaga comunitate. Acest lucru este încă un pas foarte important în dezvoltarea comunei noastre”, a spus Cristina Buda – primar al comunei.