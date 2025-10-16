Primele platforme îngropate de colectare a deșeurilor, date în folosință în Baia Mare

Primăria Baia Mare s-a pregătit intens pentru punerea în funcțiune a noilor puncte de colectare a deșeurilor. Primele operaționalizate au fost platformele îngropate, o investiție proprie a autorității municipiului. Acestea au fost date în folosință din data de 6 octombrie.

Accesul la platformele îngropate este permis exclusiv locuitorilor arondați punctelor de colectare respective. De asemenea, deschiderea se face doar pe bază de cartelă, valabilă pentru platforma aferentă zonei în care locuiește utilizatorul. Utilizatorii sunt îndemnați să respecte pașii afișați la fiecare platformă și să utilizeze corect sistemul de colectare. Momentan nu se utilizează unitatea inscripționată cu termenul „biodeșeuri”.

Astfel, cele 24 de platforme, cu 56 de module îngropate, sunt amplasate în următoarele locații: str. Victoriei CT 8; str. Victoriei CT 9 (stația de autobuz); str. Victoriei (Buclă-Caragiale); str. Gheorghe Marinescu nr. 4; str. Aleea Nouă (Piață); Agenția CFR; Casa de Cultură; str. George Coșbuc – intersecție Cuza Vodă (Kaufland); Aleea Saturn; str. Cosmonauților; str. Moldovei (Planning); Magazin Maramureșul; str. Școlii (spre intersecția cu Culturii); Rozelor – Progresului; str. Luceafărului; str. Școlii (zona Liceu Anghel Saligny); str. Serelor; Aleea Jupiter – intersecție B-dul București; Aleea Mărășești 6 (2 poziții); B-dul Republicii (magazin Pilot); str. Victor Babeș (zona Liceul 2); str. Victor Babeș – intersecție Str. Caragiale; str. Vlad Țepeș – intersecție B-dul Republicii.

Pentru a raporta disfuncționalități ale platformelor sau cartelelor, puteți contacta Dispeceratul Poliției Locale Baia Mare la numărul: 0372 702 702. Sesizările vor fi transmise către persoanele responsabile pentru remediere. De asemenea, atât Primăria Municipiului Baia Mare, cât și ADI Deșeuri Maramureș stau la dispoziție cu informațiile suplimentare.