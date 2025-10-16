Scurt jurnal de șantier

Un proiect pus sub semnul Sfinților Brâncoveni

Proiectul Centru de zi pentru copii, pus sub semnul Sfinților Brâncoveni, vine pe un teren plin de fapte bune. Nu e de mirare că lansarea proiectului a avut loc într-o atmosferă de sărbătoare, cu toată comunitatea alături. Cei prezenți la lansarea proiectului au vorbit despre realitatea satului românesc și nevoile sale de servicii precum cele oferite de Centrul de zi, dar și despre drumul deschis de acesta pentru alte proiecte, de care satul are nevoie. Servicii sociale, educative și de consiliere, informare, supraveghere, reintegrare familială în situații de abandon, educație extracuriculară, socializare și reinserție socială, formarea deprinderilor de viață independentă, dezvoltarea de abilități parentale, orientare școlară și profesională, mediere ocupațională, formare profesională, terapie prin artă, reînvățarea meșteșugurilor tradiționale.

Taberele Internaționale de Artă și Solidaritate

Au trecut 22 de ani de la prima ediție. Transformate în Școala de vară Artă și Solidaritate, sunt un bun exemplu și invită și ele la înfăptuirea binelui și frumosului, prin prezența unui număr impresionant de artiști din întreaga țară, dar și din afara ei, veniți aici din dorința de a fi sprijin copiilor instituționalizați și celor din comunitate.

Pe Plaiul Soarelui – proiecte extrem de generoase

2019. Anul în care pe Plaiul Soarelui, la Desești, se punea piatra de temelie a unui proiect social-cultural extrem de generos. Având ca protagoniști Parohia Ortodoxă Desești și un român stabilit în Suedia, Dinu Dunca. Pe vremea aceea, proiectul, cu Vedere spre Creasta Cocoșului, își propunea conturarea unui mic sat maramureșean, cu case tematice: casa pictorului, casa olarului, casa cioplitorului, casa cămeșii etc., pentru copii de toate vârstele, cu un ușor favor pentru cei din orfelinate, care să fie invitați în tabere tematice, unde să învețe, în cadrul atelierelor școală, meșteșuguri din lumea satului.

An după an, ceea ce se dorea Satul copiilor s-a dezvoltat. Fiindcă lângă copii aveau să fie bine primiți și bunicii lor.

Centru medical multifuncțional pentru vârstnici

Proiectul Centrul de zi pentru vârstnici cu activități de recuperare medicală, implementat de Parohia Ortodoxă Desești, va așeza popasuri cu reper pentru importanta călătorie a omului prin viață. Și semne de luat în seamă: Menținerea activităților fizice; Nutriția și Prevenția; Mintea angajată este antidotul împotriva pasivității; Generarea de scopuri; Conexiunea socială; Grupuri de Suport și Comunitate; Demnitatea în fața fragilității; Planificarea îngrijirii; Mediu Adaptat.

Centru multifuncțional sportiv-cultural

În prima perioadă de implementare a proiectului se va realiza construcția unui centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copiii din mediile defavorizate, cu o suprafață totală construită de 1529,75 mp, ce va cuprinde: un teren de joc multi-sport, o clădire multifuncțională pentru activități socio-educative, culturale și sportive, tribună pentru spectatori, vestiare pentru igienă personală, grupuri sanitare, spații de depozitare material sportiv, instalație de iluminat nocturnă pentru terenul de sport, sistem de sonorizare exterioară, dotarea atelierelor de creație (pictură și olărit) și a spațiilor sportive cu aparate multifunc­ționale pentru antrenament. Copiii vor avea la dispoziție infrastructura potrivită pentru activitățile recreative, spații de joacă și învățare non-formală și socializare.

„E foarte importantă râvna și strădania noastră, spune preotul Ardelean; niciodată nu le vom împlini pe toate, dar atunci când avem zbaterea aceasta, care vine dinlăuntrul nostru, avem credința că suntem urma omului lui Dumnezeu în realitatea satului. Lângă noi are loc oricine! Pentru că așa este credința. E putere, e forță. Nu e încrâncenare”.

E nevoie nu doar de curaj, ci și de pricepere pentru anvergura unor asemenea proiecte. Să gândești asemenea obiective pe un teren viran, care are nevoie și de curent, și de drumuri, și de multe altele, nu e o decizie ușoară. Dar grija preotului pentru comunitatea pe care o păstorește este lăudabilă. Cu modestie, privește în urmă cu recunoștință la munca echipelor de specialiști implicați și totodată la zilele ce vin, care înseamnă mult efort și multe costuri.

De pe Plaiul Soarelui, se vede Creasta Cocoșului, iar ce va fi aici nu peste multă vreme va fi o poveste frumoasă care include bunici și nepoți, renăscând speranță pentru cei care au nevoie de ajutor. Sunt mulți cei care au ajutat și ajută. Este nevoie de solidaritate, fiindcă greul nu trebuie să stea doar pe umerii preotului Ardelean. Mereu neobosită lângă preot, Luminița Ardelean și întreaga familie. În ziua în care am fost pe șantier, membri ai familiei lucrau cot la cot cu echipa de constructori.

Biserica din Desești – monument UNESCO

Biserica este o bijuterie care trebuie ocrotită și transmisă generațiilor viitoare. Iar dorința de multă vreme a preotului Ardelean este o biserică nouă. „Cu Dumnezeu la porțile sufletului, ca să poată vedea mai bine cerul, fără șovăială strămoșii și-au ridicat pe locul cel înalt un monument rar. Apoi l-au lăsat de zestre fiilor și fiicelor lor și lumii întregi: Biserica Monument UNESCO, Sf. Cuvioasă Parascheva. În fața îndelungatei așteptări, au fost rostiri multe. Despre rost, ne vor vorbi faptele viitoare ale tuturor…”

Sunt multe de făcut la Desești, iar zicala că Omul sfințește locul se aplică foarte bine în acest spațiu binecuvântat.