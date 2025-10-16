Temperaturi negative ziua

Că am avut peste noapte temperaturi negative zilele acestea am constatat cu toții, căutând dis-de-dimineață lopățica de cură­țat parbrizul.

În unele zone din Maramureș însă, temperaturi negative s-au resimțit și ziua. Dimineață nu foarte devreme, trecând Gutâiul pe la Cavnic-Budești, am înregistrat minus un grad Celsius şi minus două grade, pentru o perioadă. Temperaturile cu zero s-au perpetuat de-a lungul traseului până pe culoarul Tisei, la Bocicoiu Mare, apoi, spre orele amiezii, s-a ajuns la 4-5-7 grade.