Tudor Botea și Robert Nagy, convocați pentru Trofeul Carpați

Tudor Botea și Robert Nagy, componenți ai CS Minaur Baia Mare, au fost convocați la naționala României de seniori. „Tricolorii” se vor reuni la Baia Mare pe 25 octombrie, iar din 31 octombrie și până pe 2 noiembrie vor lua parte la Trofeul Carpați. La competiția organizată în Sala Polivalentă „Lascăr Pană” mai sunt invitate naționalele Slovaciei, Georgiei și Ucrainei.

Pentru această acțiune, selecționerul George Buricea a convocat un număr de 20 de jucători.

Portari: Ionuț Iancu (Dinamo București), Cristian Tcaciuc (HC Buzău), Cătălin Haidu (SG Flensburg). Extreme dreapta: Ionuț Nistor (Dinamo București), Sorin Grigore (CSU Suceava). Interi dreapta: Demis Grigoraș (MOL Tatabanya KC), Ionuț Stănescu (PGE Wybrzeze Gdansk). Coordonatori: Daniel Stanciuc (Dinamo București), Andrei Drăgan (CSM București). Pivoți: Robert Nagy (CS Minaur Baia Mare), Călin Dedu (Dinamo București), Andras Szasz (Politehnica Timișoara). Interi stânga: Tudor Botea (CS Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo București), Dan Racoțea (KS Azoty-Pulawy), Liviu Caba (Partizan Belgrad), Răzvan Trif (Politehnica Timișoara), Gabriel Ilie (Partizan Belgrad). Extreme stânga: Alexandru Andrei (Politehnica Timișoara), Denis Vereș (AHC Potaissa Turda).. Staff: George Buricea – antrenor principal, Ionuț Georgescu – antrenor secund, Rudi Stănescu – antrenor portari.

De asemenea, la echipa națională de tineret au fost convocați trei jucători de la Minaur, Sebastian Nicolae Barbul, David Ianis Moldovan și Alexandru Cosmin Stanciu. Lotul pregătit de antrenorul Bogdan Șoldănescu se reunește pentru pregătire la București.